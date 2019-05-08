كويتي يدهسُ شرطيًا ويلوذ بالفرار

ألقت الشرطة الكويتية القبض على مواطن كويتي يبلغ من العمر 21 عامًا، عقب قيامه بدهس أحد رجال المرور، وفرّ هاربًا، وخلال محاولته الهروب تمكّنت الشرطة من ضبط المواطن

وطاردت دورية مساندة المواطن الذي قام بدهس الشرطي وتمكّنت من القبض عليه، وجرى التحفظ على سيارته، في حين جرى نقل الشرطي المصاب إلى المستشفى للعلاج.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن بلاغًا ورد إلى الداخلية من شرطي في المرور، أبلغ عن تعرضه للدهس وهروب الداهس، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وأفاد الشرطي الذي تعرّض للدهس بأنه ”خلال تواجده في الدورية شاهد شخصًا يتجاوزُ بشكل متعمّد أنظمة المرور فقام بتوقيفه لتحرير مخالفة مرورية، لكنه فوجئ بالشاب يندفع بسيارته ويدهسه ويلوذُ بالفرار“