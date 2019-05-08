كويتي يلاحق زوجته بسكين قبيل الإفطار لسببٍ غريب!

أثار مواطن كويتي ضجّةً كبيرة وموجةً واسعة من الجدل، بعد مطاردته لزوجته وهو يحملُ سكّينًا لطعنها قبيل آذان المغرب، بسبب نسيانها وضع العصير في الثلاجة، وفقًا لتعليماته وتوجيهاته التي أخبرها بها من قبل.

وتلقّت الشرطة الكويتية بلاغًا من مواطنة استنجدت برجال الأمن من زوجها الذي فقد أعصابه وقام بملاحقتها بسكين، قاصدًا طعنها بسبب شجار اندلع بينهما، وذلك بحسب جريدة ”الرأي“ المحلية.

ويشارُ إلى أنّ الشرطة بعد ذلك البلاغ أحالته إلى أحد مخافر ”محافظة حولي“، وتمّ استدعاء الزوج والتحقيق معه، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وأفاد شهود عيان أنّ الخلاف بدأ بين الزوجين في فترة الصيام، ما دفع الزوج إلى الغضب على زوجته، لأنها لم تضع العصير في الثلاجة كما يريد، وبالتحقيق مع الزوج اعترف بفعلته وأبدى أسفه، وأنه لم يكن يقصد، فتم توقيعه على تعهد، حسب طلب الزوجة، بعدم تكرار تصرفه من جديد وعليه سُجل إثبات حالة“.