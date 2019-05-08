طالبة تفقد ذاكرتها يومياً بسبب حالة نادرة

بدات عائلة كيتلين ليتل (16 عاماً)، وهي طالبة في مدرسة جنوب شرق غيلفورد الثانوية في غرينزبورو، بولاية نورث كارولينا،معاناتها منذ عام ونصف بارتجاج في المخ نجم عن حادث سيارة وتسبب لها بشكل نادر من فقدان الذاكرة.

كيتلين ليتل (16 عاماً)، وهي طالبة في مدرسة جنوب شرق غيلفورد الثانوية في غرينزبورو، بولاية نورث كارولينا، من ارتجاج في المخ نجم عن حادث سيارة وتسبب لها بشكل نادر من فقدان الذاكرة.

وتتمثل حالة كيتلين، بمحو ذكرياتها القصيرة المدى كل ليلة، وتستيقظ كل صباح معتقدة بأنها لا تزال في شهر أكتوبر من عام 2017

ففي الثاني عشر من أكتوبر من عام 2017، تعرضت كيتلين لحادث سيارة تسبب بإصابتها بارتجاج في الدماغ، و ظن الأطباء في بداية الأمر بأنه ارتجاج حاد ستزول نتائجه مع مرور الوقت.

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غير أن حالة كيتلين لم تتحسن منذ ذلك الحين وبات يتعين على والديها إيقاظها بلطف كل صباح وإخبارها بما حدث لها.

وقد واجهت كيتلين صعوبات في التعلم طوال الفترة الماضية، لأن ذاكرتها لا تستطيع الاحتفاظ بجميع المعلومات التي تتعلمها في المدرسة كل يوم، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة لعلاجها، عجز الأطباء حتى الآن عن إيجاد أي حل لحالتها.

يذكر بأن والدا الشابة بدءا أخيراً بجمع التبرعات عبر موقع "غو فاند مي" الإلكتروني، وحصلا على دعم مالي من منصة تمويل تسمى " ماي فوكس إيت"، بحسب ما نقل موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.