سقوط سائح داخل فوهة بركان مستعر والنجدة تتمكن من إنقاذه بإعجوبة

سقط سائح من فوهة بركان كيلاويا المستعر في المتنزه البركاني الوطني في جزيرة هاواي الأمريكية، ليعرف ما بداخله، فتعثر أثناء المشي وسقط إلى أسفل البركان.

وحاول رجال الإنقاذ البحث عن السائح الذي يبلغ 32 عاما لمدة ساعتين ونصف الساعة، وتفاجؤوا أنه مازال على قيد الحياة، حيث كان عالقا بالقرب من الحافة، وكان يعاني من جراح وحروق بالغة الأثر، وتمكن المسعفون من إخراجه من البركان ونقله إلى المستشفى، وحالته الآن مستقرة.

وبركان كيلاويا، أحد أكثر البراكين نشاطًا على وجه الأرض، ومن أكثر الأماكن التي يزورها السياح في العالم، وأيضًا أحد البراكين الخمسة التي تتكون منها جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة وسط المحيط الهاديء.