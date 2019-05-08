شاهد الحلقة الأولى 1مسلسل صبر العذوب بطولة علا الفارس

تعرض القناة الأردنية الرسمية في دراما رمضان 2019 المسلسل البدوي صبر العذوب بطولة الإعلامية علا الفارس والفنان وسام الربيحي ويعتبر العمل هو الثاني في تاريخ علا الفارس الفني.

وتدور الأحداث بخطين متوازيين حول صبر والعذوب في البادية، حيث نجد العذوب تعيش بعلاقة حب مع فراز ابن عمها الشيخ نواف، لكنها تخطف بيوم عرسها بسبب جمالها الذي ذاع صيته، حيث يعشقها الشيخ الهرم طرشوق الذي سمع بجمالها من أحد الشعراء ويأمل بأن ينجب منها ولداً يخلفه على الشيخة التي اغتصبها من أخيه نمر وحرم ابن أخيه صبر منها.

في سلسلة أحداث تجسد القيم الإنسانية التي تفتقدها المدينة وتقدم للمتابع مجموعة متكاملة من المفاهيم العربية والتقاليد الدامغة في الصورة البدوية.

المسلسل من إنتاج مؤسسة الحجاوي للإنتاج الفني بإشراف المنتج عصام حجاوي، وإخراج محمد علوان، وبطولة مجموعة كبيرة من الفنانين الأردنيين.