اسماء الحجاج المقبولين للحج لعام 2019 الاردن - صندوق قرعة الحج

دعت وزارة الاوقاف في الأردن المواطنين ممن وقع عليهم الاختيار لاداء فريضة الحج للموسم الحالي 1440هـ - 2019م مراجعة المراكز التي تم التسجيل من خلالها.

اسماء الحجاج هنـــا

وبينت الوزارة أن موعد المراجعة خلال الفترة 8-19 من مايو الجاري وذلك من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساء بما في ذلك أيام الجمعة والسبت.

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وأشارت إلى أنها قد أبلغت جميع حجاج بعثة الحج الأردنية هذا العام بضرورة مراجعة مراكز التسجيل التي اختاروها اثناء التسجيل الأولي بالحضور الشخصي مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية واثبات المحرمية للنساء.

وأكدت الوزارة على ضرورة التسجيل للحج ودفع الرسوم خلال ثلاث ايام عمل، بما فيها اليوم الذي تم فيه استلام التصريح، وبخلاف ذلك سيكون التصريح لاغياً.

واوضحت أن كل من يتخلف عن الموعد المعلن يعتبر مستنكفاً، مشيرة إلى أنها اعتمدت هذا العام 3 فئات للحج وهم المدخرون لدى صندوق الحج والفئة العمرية بالإضافة الى فئة القرعة.

