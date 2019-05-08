سبب وفاة جاسر النبر احد متهمي قضية الدخان في الاردن

كشفت وسائل إعلام محلية أردنية صباح اليوم الاربعاء سبب وفاة المواطن جاسر النبر احد متهمي قضية الدخان داخل احد المستشفيات في الاردن.

وأصيب المتهم جاسر النبر بسكتة قلبية الثلاثاء نقل على إثرها إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج، قبل أن يعلن عن وفاته صباح اليوم بحسب ما أورده موقع خبرني.

يشار إلى أن رئيس محكمة أمن الدولة، العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، قرر في نهاية جلسة علنية عقدها امس الثلاثاء، واستمع خلالها لشاهد إثبات نيابة عامة واحد بقضية الدخان، رفعها إلى يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال سماع عدد من شهود الإثبات النيابة العامة، وتعذر عقدها اليوم لدخول النبر للمستشفى نظرا للاشتباه بإصابته بجلطة قلبية.

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يذكر أن المحكمة استمعت حتى الأمس إلى 14 شاهد إثبات نيابة عامة؛ في قضية الدخان التي فيها 29 متهما؛ منهم ست متهمين فارين من وجه العدالة؛ و24 شركة منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية.

ويضاف إلى ذلك شركتين اثنتين مسجلتين باسم شاهدين اثنين من شهود اثبات النيابة العامة البالغ عددهم 141 شاهد إثبات نيابة عامة؛ وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم ال 21 المسندة للمتهمين التي منها 8 جنايات و13 جنحة، بحسب وسائل إعلام أردنية.

وأشارت إلى أنه تم رفع جلسة اليوم الاربعاء الى يوم الثلاثاء القادم لاستكمال سماع عدد من شهود الإثبات النيابة العامة وتعذر عقدها اليوم بسبب حالة الوفاة للمتهم جاسر النبر.