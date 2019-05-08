أيمن بهجت قمر يكشف خطأ أنغام في حدوتة مرة

كشف الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر اليوم الأربعاء عن خطأ في تتر مسلسل حدوتة مرة والذي تؤديه الفنانة أنغام للفنانة غادة الرازق خلال العرض في رمضان 2019.

وكتب أيمن بهجت قمر عل تويتر:" توضيح في تتر أنغام مسلسل حدوته مرة عشان حصل لخبطة بسبب ضيق الوقت وتقصير مني في المراجعة: وجراح كتير تدبل تموت إلا جراح البداية مش أحلام كتير تدبل تموت"، بحسب "مصراوي".

وبيّن أيمن بهجت قمر أن سرعة الكتابة وضيق الوقت جعلته يخطئ في كتابة بعد جمل التتر وقام بتحلين التتر وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتظهر الفنانة غادة عبد الرازق في بطولة مسلسل حدوتة مُرة بمشاركة مجدي كامل ومحمد شاهين وأحمد صفوت وعايدة رياض وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد والفنان عبد الرحمن أبو زهرة ومن تأليف عمرو عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية، بحسب "ليالينا".