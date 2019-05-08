هكذا أعادت شقة فيصل وائل نور للحياة

تفاجئ متابعو مسلسل شقة فيصل بظهور الفنان الراحل وائل نور في الحلقة الثانية من المسلسل المعروض على شاشة قناة MBC مصر مع الفنان الصاعد كريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله.

وكان مؤلف مسلسل شقة فيصل قد أكد أن المقاطع الخاصة بالفنان وائل نور سيتم عرضها في العمل بشكل طبيعي خلال شهر رمضان 2019.

وكان الفنان وائل نور رحل عن عالمنا يوم 2 مايو 2016، داخل شقته بمنطقة العجمي في الإسكندرية نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يلتقي أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم، بحسب "البوابة".