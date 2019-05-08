رابط: الاعلان عن نتائج المراسلة 2019 في الجزائر لكافة الولايات

صدرت نتائج امتحانات المراسلة 2019 في الجزائر والتي تعرف باثبات المستوى، حيث يسرنا أن نقدمها للطلبة الذين يزاولون دراستهم بالمراسلة عبر جميع المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية.

نتائج المراسلة 2019 في الجزائر لكافة الولايات هنـــا

وتم نشر نتائج المراسلة 2018 التعليم عن بعد الجزائر resultat على موقع الديوان الوطنى للتعليم والتكوين عن بعد التابع لوزارة التربية والتعليم الوطنية الجزائرية.

ويمكنكم الاطلاع على نتائج المراسلة 2018 حسب رقم التسجيل الخاص بكم وهذا عبر ولاية غليزان وباقي الولايات الجزائرية الأخرى وتعرف أيضا بنتائج إمتحان المستوى حسب معلوماتنا الاولية فإنه إبتداءا من تاريخ عبر رابط الموقع المرفق.

وفي وقت سابق، كان بإمكان جميع المترشحين لجميع المراكز الجهوية سحب استدعاءاتهم من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد الذي فتح خصيصًا لهذه العملية.