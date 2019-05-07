تراند اليوم : ايمي سمير غانم تسخر من سما المصري

نشرت الرقاصة، سما المصري فيديو من المسلسل الرمضاني (سوبر ميرو)، بطولة الفنانة إيمي سمير غانم، ويظهر في الفيديو رئيس تحرير إحدى الصحف، أثناء تعيينه صحفيُا للعمل في قسم الفن، ويقول لها: (لو جالك تحقيق صحفي عن سما المصري أو عائشة الكيلاني بعد النيولوك أوعى تنسى أخوك).

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سما أعحبت بالمشهد الكوميدي، وعلقت عليه: (للساده الصحفيين أي حد يروح له موضوع عن سما المصري يحوله لرئيس تحريره علطول عشان قال إنه هيغطيني برموش عينيه.. هههههه.. جزء من مسلسل سوبر ميرو).

سما المصري قالت خلال فيديو نشرته منذ ساعات، إن خبر تقديمها أدعية دينية في شهر رمضان 2019، ما هو إلا كذبة أبريل، وخاطبت جمهورها قائلة: (ده شكل وحدة تقدم أدعية دينية).

سليمان برناوي- الجزائر