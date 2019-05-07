نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 اصدار 7 مايو في سوريا

أعلنت ادارة معرض دمشق الدولي، اليوم الثلاثاء، نتائج يانصيب 2019 لهذا السبوع، من خلال بث مشترك من خلال قناة سوريا دراما وصفحة المعرض على الفيس بوك، حيث أشرف على السحب لجان متخصصة من المجتمع المدني.

وتابعت اللجنة المخولة الآلية المحددة من قبل ادارة معرض دمشق الدولي، حيث يتم السحب على الأرقام الخاصة ببطاقات اليانصيب من خلال نظام الدواليب، والبطاقة الرابحة هي البطاقة التي يقف عندها الدولاب.

من جهتها، نشرت وكالة سوا الاخبارية نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي، وفق أرقام البطاقات التي تم الاعلان عنها ظهر اليوم الثلاثاء، في استديوهات القناة السورية الرسمية.

ويعتبر معرض دمشق الدولي في سوريا، من أقدم وأعرق وأكبر المعارض الدولية في منطقة الشرق الأوسط، يتم إقامته في دمشق سنوياً منذ 1954.

وحضر في دورات المعرض الأسبوعية عدد من الدول من مختلف قارات العالم فضلاً عن آلاف الشركات السورية والعالمية العاملة في ذات المجال والمسابقات، العاملة في سحوبات المعارض.