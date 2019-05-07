شاهد: برنامج هاني في الألغام الحلقة الثانية 2

أعلن الفنان هاني رمزي عن عودته لتقديم برامج المقالب، وذلك بعد أن سجّل غيابًا في العام الماضي.

وكشف رمزي عن موعد عرض برنامجه الذي تحدّد له الساعة السابعة والنصف بعد الإفطار، واستعان بالمذيعة بوسي شلبي لتساعده في تنفيذ المقلب.

ويُعرض برنامج "هاني في الألغام" على قناة الحياة خلال شهر رمضان 2019، كما يندرج تحت نوعية برامج المقالب، وهو من إنتاج شركة فيردي للإنتاج الفني.

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وكان هاني رمزي نشر عبر حسابه على Instagram صورةً للملصق الدعائي للبرنامج وكتب ليهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان.

ويدور المقلب حول دعوة الضيوف لافتتاح منطقة أثرية في الواحات، في إطار أعمال تنشيط السياحة في مصر، وقبل أن يتوجه الضيف إلى المنطقة الأثرية، يلتقي ببوسي شلبي​، لتجري معه حوارًا سريعًا في خيمة، وذلك قبل أن تصطحبه في سيارة إلى المنطقة المراد افتتاحها، وذلك بحسب ما أورده موقع "في الفن".

وفجأة ينفد البنزين من السيارة في الصحراء، ليرتجل سائقها منها، وينفجر فيه "لغم"، و لن يشارك هاني رمزي في المقلب، بل يكتفي بالتعليق الصوتي فقط عليه.