مشاهدة: مسلسل زلزال الحلقة 2 بطولة محمد رمضان الليلة (الحق الضائع)

يترقب متابعي مسلسل زلزال الحلقة الثانية، والذي يقدم بطولته الفنان المصري محمد رمضان، ليطل علينا كعادته حاملاً كل أدواته الفنية التي تؤهله ليكون نجما في رمضان 2019.

ويهل علينا على شاشة قنوات دي إم سي DMC في عرض مسلسل زلزال، ويشارك الفنان محمد رمضان كوكبة من النجوم الشباب، ويعتبر مسلسل زلزال الحلقة الثانية أحد أكثر العمال الرمضانية التي ينتظرها الملايين من محبي مسلسل زلزال ومتابعي الفنان محمد رمضان.

وسيتم عرض الحلقة الثانية محمد رمضان مسلسل زلزال، على قناة دي إم سي الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، وقد حققت الحلقة الأولى متابعة كبيرة وفي انتظار ومتابعة الحلقة الثانية مسلسل زلزال.

ويذكر أن أعلنت قنوات دي إم سي DMC عن إذاعة حلقات مسلسل زلزال طوال شهر رمضان، وكذلك إعادة الحلقات وتكون الإعادة الساعة الخامسة 5:00 بتوقيت القاهرة، ويتوقع مشاهدو ومتابعو الفنان محمد رمضان أن يكون نهج حلقات مسلسل زلزال قريبة من حلقات مسلسل الأسطورة، ولكن هذه المرة يبحث فيها زلزال عن حقه الضائع.

ولا يزال الفنان المصري محمد رمضان، يواصل تألقه في عالم الفن والدراما من خلال مسلسل زلزال الحلقة 2، والذي يعرض على قناة دي ا مسي في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة.