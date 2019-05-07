شاهد مسلسل ورد اسود حلقة 2 جودة عالية بطولة ديمة قندلفت

تبث قناة الشروق حصريا المسلسل السوري الجزائري المشترك تمثيلا وإنتاجا ورد أسود، والذي أثار تشويقًا كبيرًا مع عرض أولى حلقاته على الفضائية الجزائرية.

حيث يجمع نخبة من ألمع نجوم الفن في البلدين من إخراج المخرج السوري سمير حسين، والعمل الجديد ورد أسود هو ثالث عمل مشترك بين الجزائر وسوريا بعد مسلسل عذراء الجبل، ومسلسل ذاكرة الجسد، من إنتاج شركة ويلكوم الجزائرية.

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ويشارك فيه فنانون جزائريون معروفون على غرار خالد بن عيسى ومنال غربي وزكريا بن محمد وأميرة شرابي وزهرة حركات، أما من الجانب السوري فيحضر كل من سلوم حداد وديمة قندلفت وصباح الجزائري وفادي صبيح ووائل شرف وجابر جوخدار ولبنى بدور وميري كوجك وترف التقي.

في مسلسل ورد أسود الذي صوّر بين سوريا والجزائر، يقدّم المخرج حسين صورة غير نمطية عن هذين البلدين في دراما اجتماعية نفسية مشوّقة.

وسيكون مشاهدو الشروق على موعد مع مسلسل “اولاد الحلال” الذي تم تصويره في وهران وهو من نوع “دراما الواقع” دون مكياج أو خيال أو تصنُّع بطولة عبد القادر جريو، سهيلة معلم، إيمان نوال، يوسف سحيري ونجوم آخرين.