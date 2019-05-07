شاهد: مسلسل شباب البومب 8 الحلقة 2 الثانية 2019 - الجزء الثامن

خيبت الحلقة الأولى من مسلسل "شباب البومب"‬ في موسمه الجديد، التي بثت مساء اليوم تحت عنوان "أتحداك"، توقعات البعض بظهور جديد لطاقم المسلسل، والاستفادة من النقد والملاحظات التي أثيرت حول تجربة المسلسل في مواسمه السابقة؛ حيث لم يتغير أسلوب المسلسل في إطلالته الأولى.

وبدأ المسلسل بذات الطريقة النمطية التي عرف بها منذ انطلاقته، وغلبة "الهياط" على ما يقدم ويطرح في الحلقات؛ إلا من بعض حلقات حاولت أن تلامس من الواقع بمعالجة درامية جيدة، فيما وقعت بقية الحلقات في السقوط الفني، على كافة المستويات.‬

‫حلقة اليوم حملت عنوان "اتحداك"، مخاطبة قطاع الشباب على وجه التحديد، ويعاب على هذه الحلقة احتشادها بـ"معجم شوارعي من الحارات" وبـ"أغنية هياطية" إن صح التوصيف!.

والملاحظ كذلك أن ‫ المخرج حشد في الحلقة الكثير من الصخب الذي نشاهده في حلبات المصارعة العالمية، ولعل الممثل الشاب فيصل العيسى أراد أن يثبت بغير التدريب يمكن أن يهزم الخصم القوي بالكثير من العزيمة والقليل من التدريب وهي إشارة تتخطى معايير الفن الدرامي والمبالغة التي في غير مكانها !‬