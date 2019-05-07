مشاهدة: الحلقة الثانية مسلسل الهيبة الجزء الثالث الليلة بطولة تيم حسن

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل الهيبة الحصاد الجزء الثالث "الحصاد"، يترقب متابعي المسلسل مساء اليوم الثلاثاء، عرض الحلقة الثانية من أحداث المسلسل العربي، الذي يقدم بطولته الفنان السوري تيم حسن والممثلة اللبنانية سيرين عبد النور.

ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثالث مسلسل الهيبة الحصاد والذي يعرض حاليا في رمضان 2019 نجاحا أكبر من الموسمين الماضيين، وسوف نتابع معكم مواعيد عرض مسلسل الهيبة الجزء الثالث وبعض أحداثه والقنوات الناقلة له.

الهيبة الموسم الثالث

سوف يشهد الجزء الثالث مسلسل الهيبة انتقال الأحداث من قرية الهيبة الكائنة على الحدود اللبنانية السورية إلى المدينة حيث سيسافر بطل المسلسل “جبل” للعيش هناك لمتابعة علاج ابن عمه وأخيه، وقد حققت أغنية المسلسل أزمة ثقة بعد عرض الحلقة الأولى هي الأخرى نجاحا كبيرا.

مسلسل الهيبة الحلقة الثانية

Advertisements

سوف نتابع اليوم الثلاثاء الحلقة الثانية من مسلسل الهيبة الموسم الثالث من خلال مجموعة كبيرة من القنوات منها.

قناة mbc 4 والتي ستعرض المسلسل في تمام الساعة 8:00 مساء والإعادة الأولى 3:00 فجرا، والإعادة الثانية 7:00 صباحا.

قناة mtv والتي ستعرض المسلسل الساعة 9:30 مساء والإعادة الأولى 2:30 منتصف الليل، والإعادة الثانية 4:30 عصرا.

قناة رؤيا والتي ستعرض المسلسل 9:30 مساء، والإعادة الأولى 5:30 فجرا، والإعادة الثانة 12:30 ظهرا.

وتم عرض الحلقة الأولى أمس 1 رمضان 2019، على هذه القنوات .