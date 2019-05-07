مشاهدة برنامج رامز جلال في الشلال الحلقة 2 الثانية على ام بي سي shalal

تعد فيفي عبده من أبرز الأسماء، التي استضافهتها في برنامجح رامز في الشلال، إضافة إلى أسماء أخرى مثل خالد الصاوي ومصطفى خاطر ومدحت شلبي.

كما يشارك في البرنامج اللاعب فرجاني ساسي واللاعب وليد سليمان واللاعب صالح جمعة، والكابتن رضا عبد العال، ولاعب النادي الأهلي حسين الشحات.

في سياق متصل، قالت مجموعة "mbc" إنها أرسلت خطابا إلى رئيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، مكرم محمد أحمد، طالبت فيه بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات التي تعرض مسلسلات أو برامج دون ترخيص بالعرض العام من الرقابة".

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وتعقيباً على ذلك، أكّد مصدر موثوق به في "مجموعة MBC" أن برنامج "رامز في الشلال" هو من إنتاج شركة مسجلة، وفق الأصول في دولة الإمارات، وتم تصويره في إحدى جزر إندونيسيا.

ويُعرض برنامج رامز جلال في الشلال على أكثر من قناة منتمية إلى "مجموعة MBC"، والتي تبث جميعها من خارج مصر، وبالتالي لا توجد علاقة مباشرة لـ"هيئة الرقابة على المصنفات الفنية" بالبرنامج، لا من حيث العرض ولا الشكل ولا المحتوى".

وأشار المصدر داخل MBC إلى أن صيغة الخطاب المتداول بها تحامل واضح وغير مبرّر بالبرنامج؛ إذ أشار إلى أن الرقابة راسلت 12 قناة للحصول على تراخيص قبل عرض برامجها ومسلسلاتها.

لكن الخطاب لم يذكر بالاسم إلا برنامج "رامز في الشلال" وحده، على أنه "لم يحصل على تصريح" (كما جاء في النص)، علماً بأن الخطاب نفسه لم يشر بالاسم لأي برنامج أو مسلسل آخر في أي قناة، الأمر الذي يحتاج لتوضيح من قبل الرقابة، إلا إذا كان الخطاب المنسوب إليها غير صحيح".