نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2020 - نتيجة الهجرة العشوائية 2020

نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2020 اللوتري الأمريكي 2019 وأسماء الفائزين في قرعة الهجرة العشوائية التي من المقرر الاعلان عنها بين الثالث من مايو 3/5 الى الخامس عشر من مايو 15/5 من كل عام ويمكنك الدخول على الموقع الرسمي للهجرة الامريكية وتضع الكومفرميشن نامبر وايضا سنة ميلادك وتبحث ان كان قد قبلت سيظهر لك هذه الرسالة has been selected dv lottery او لم تقبل سيظهر هذه الرسالة has not been selected dv lottery الفرق فقط not .

عدد المقبولين في الهجرة العشوائية

ان عدد المقبولين في الهجرة العشوائية الامريكية كل عام 50 الف فائز بهذه الهجرة وهذا النظام متبع من تسعينات القرن الماضى لكن في السنوات الاخيرة تقلص هذا العدد اصبح اقل من ذلك متوسط 35 الف فقط ادارة الهجرة الامريكية تعلن عن 50 الف فائز لكن الاجراءات المتبعة حديثا في ادارة الهجرة تجعل معالجة الطلبات ابطء من ذي قبل فاصبح انهم يعالجون الطلبات حتى متوسط الرقم المذكور 35 الف والباقي للاسف لم يمنح فيزا امريكا.

الموقع الرسمى للهجرة العشوائية لامريكا

ان الموقع الرسمى للهجرة العشوائية لامريكا ي فتح التقديم يوم الثالث من اكتوبر 3/10 من كل عام هذا للتقديم او اذا كنت تريد البحث عن اسمك من ضمن الفائزين يمكنك ذلك لكن في التوقيت المحدد والمشار له من يوم الثالث من مايو حتى الخامس عشر من مايو من 3/5 حتى 15/5 من كل عام ويمكنك الدخول على الموقع الرسمي للهجرة العشوائية لامريكا من هنا

موعد نتيجة اللوتري الامريكي تم تحديده على الموقع الرسمي يوم 7 – 5 الساعة 11 بتوقيت مدينة نيويورك الموافق الساعة 7 مساءً بتوقيت المدينة المنورة الموافق 6 مساء بتوقيت القاهرة وتوقيت الخرطوم من الموقع الرسمي المشار عليه في السطرين السابق اضغط للدخول يجب ان تكون محتفظ بالكنفرمشين نامبر ويجب ادخال الاسم الاخير وايضا سنة الميلاد نتمني التوفيق لزوار تجوال القبول يعطي رسالة has been selected dv lottery

رسوم السفر الخاصة بالقرعة الأمريكية

اولا رسوم السفر الخاصة بالقرعة الامريكية لكل فرد بمعنى كل فرد من عائلتك سيسري عليه هذه الرسوم اذا كنت ستقوم باصطحابهم معك اثناء السفر والمقابلة

320 دولار لكل فرد هذه الرسوم الخاصة بالمقابلة في السفارة الامريكية

160 دولار لكل فرد رسوم الجرين كارد الامريكي ويمكنك دفعهم بعد سفرك الى امريكا

إجراءات مابعد الفوز بالقرعة الأمريكية

لابد من بعد الفوز بالقرعة الامريكية ان تقوم باجراءات معينة اي تعد ملفك جيدا وتكون جاهزا وطبعا حسب وقت مقابلتك بالسفارة وهذا يعتمد على الرقم الخاص بك الكيس نامبر مثلا اذا كان الكيس نامبر رقم 1000 فانت سيتم مقابلتك مبكرا جدا سيكون في حدود شهر نوفمبر 11 اذا لابد من تجهيز الاوراق كامل

– شهادة صحية من مستشفي او دكتور معتمد من السفارة في بلدك

– شهادة مؤهلك التعليمي

– شهادة ميلادك وشهادات الزواج وشهادات ميلاد اولادك اذا كنت متزوج

– جواز سفرك لابد ان يكون صالح اذا كانت به صلاحية قليلة اسرع بتجديدة

– فيش وتشبيه او ما يسمي صحيفة الحالة الجنائية

– اذا اقمت بالخارج اكثر من ستة اشهر اقامة متصلة يجب احضار فيش وتشبيه من سفارة هذه الدولة.

الموقع الرسمي للهجرة من هنا