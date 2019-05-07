مشاهدة: تفاصيل الحلقة الأولى مسلسل الهيبة الحصاد الجزء الثالث

حملت الحلقة الأولى من مسلسل الهيبة الحصاد الجزء الثالث، أحداثاً مفاجئة بعدما تم استكمال وقائع الجزء الأول من الهيبة، وظهر "جبل" تيم حسن إلى جانب ابن عمه "شاهين" عبدو شاهين، وهو يرقض في غرفة العناية المكثفة.

وظهر في الحلقة الأولى "أبو علي" المرافق الدائم لـ"جبل"، وهو يسترجع أحداث ما جرى في تلك الليلة مع احد رجال "جبل" الذي يدعى "بينغو" (عباس جعفر) فيخبره بأن "شاهين" لم يمت بعد اطلاق الرصاص على نفسه، وقام "جبل" بالمجازفة بحياته بغية نقله إلى احد مستشفيات بيروت لعلاجه بسرية تامة.

تطلب ناهد عمران "منى واصف" من "جبل" بأن يترك ابن عمه شاهين يصارع الموت وحيدا بدون اسعافه عقابا له على خيانته للعشيرة، الا ان جبل يرفض طلبها، فتشترط عليه بحال شفائه بألا يعود لقرية الهيبة.

تقوم "أم جبل" بترميم قبر لشاهين في باحة منزلها الخارجية بغية إيهام الجميع بموت شاهين ودفنه، وترفض دخول والدة الأخير الى دارها والتي تنهار عند بوابة المنزل وتكيل لعائلة "جبل" الشتائم"، بدورها تصاب "منى" شقيقة جبل، بإنهيار بسبب اعتقادها بوفاة حبيبها "شاهين".

على جانب آخر، تستنفر الأجهزة الأمنية عناصرها بغية رصد تحركات "جبل" لإلقاء القبض عليه، ويرفض الضابط تعميم صور الأول عبر الاعلام تفاديا لتنكره بشكل قد يصعب عليهم التعرف اليه لاحقاً.

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انتهاء دور نادين نجيم

ونشهد في الحلقة الأولى انتهاء دور "عليا" (نادين نجيم) بطلة الجزء الأول للعمل، من خلال اختيارها السفر مجددا الى كندا بصحبة نجلها "عادل"، فيطلب "جبل" من محاميه الخاص عيسى بالتكفل بمصاريف الطفل، ويؤكد له بأن علاقته بعليا انتهت ولا يربطه بها سوى ابن شقيقه. وفقاً لما أورده موقع "هي"

اطلالة سيرين عبد النور في الهيبة الحصاد

قضية "جبل" وابن عمه "شاهين" يضج بها الاعلام، فتطل هنا النجمة سيرين عبد النور بأول لقطة لها بالحلقة الأولى بدور الاعلامية "نور" لمناقشة تبعات ما جرى في الهيبة مع ضيوفها في البرنامج، وتستغرب عدم تواجد أي صورة لـ "جبل الشيخ جبل" لتعميمها في برنامجها.

وخرجت سيرين عبد النور بإطلالة لافتة لفتت أنظار جمهورها، بعد ارتدائها لجاكيت أحمر كارو.