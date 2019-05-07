تراند اليوم : غادة عبد الرازق: هيفا أجمل مني.. وتتحدث عن الفيديو الفاضح – فيديو

حلّت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج (عايشة شو) تقديم المذيعة التونسية عائشة على قناة (النهار المصرية)، وتحدّثت عن دورها في مسلسل (حدوتة مرة).

غادة عبد الرازق قالت في البرنامج إنها تزوجت لأكثر من 10 مرات، ولم تعلن عن أسماء أزواجها، وقالت: (قبل مسلسل زهرة كنت متزوجة من 4 أو 5 رجال، وبعد المسلسل كمّلت حوالي ما شاء الله 10 أو 11 حاجة).

غادة تحدثت للمرة الأولى عن الفيديو الفاضح الذي نشرته من سريرها واعتقد البعض أنها ثملة، وقالت إن هذا الفيديو جعلها تشعر بندم كبير جداً: (ندمت جداً لأن يالي عملتو كان بحسن نية اتاخد غلط، وكان توقيته بالنسبة لي غلط.. أنا غلطانة، لأن يجب علي لما أتكلم مع جمهوري أن أكلمه ومش وأنا نايمة على سريري مش عارفة ساعتها كنت بفكر بإيه وقتها، ولو رجع بيا الزمن بمحي الفيديو من حياتي.. أنا غلطانة ولازم أعتذر. أوعى أي حد يتمسك بالغلط، لأن الغلط بيجيب الغلط، وإن كنت غلطانة أقول غلطانة.. أنا غلطت واعتذرت).

المذيعة عائشة سألت ضيفتها، إن كانت الأجمل من بين النساء، وقالت إنها ليست الأجمل، وترى نفسها مقبولة جداً، فقاطعتها عائشة وقالت: وهيفا؟. لترد غادة: طبعاً هيفا أجمل مني بكثير ما شاءالله عليها.