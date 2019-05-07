تراند اليوم : مشاهدة مسلسل موضي قطعة من ذهب الحلقة 2 الثانية كاملة...

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قصة المسلسل : يحكي المسلسل عن علاقة الزوج بزوجته وبداية الانجاب، وحلم بطل المسلسل بأن ينجب فتاة لكنه يرزق بـ4 أبناء، ويرصد المسلسل مرور الأبناء في المراحل العمرية المختلفة، ومن ثم تنتقل الأحداث إلى التركيز على علاقتهم بالأب، والدخول في صراعات، والصعاب في مقابل تكوين أسرة، والعمل يحتوي على رسائل مقدمة من خلال النص.

وتعرض “قناة أبوظبي” خلال شهر رمضان المبارك تسعة أعمال درامية مميزة، تجمع في مضمونها عناصر الترفيه والكوميديا الاجتماعية، وهي “صانع الأحلام” و”عبور” ودقيقة صمت” و”عندما تشيخ الذئاب” و”موضي قطعة من ذهب” و”ماذا لو” و”الكاتب” و”لمس أكتاف” و”هوجان” . وفيما يلي نبذة عن هذه الأعمال.