تراند اليوم : مشاهدة مسلسل لاخر نفس الحلقة 2 الثانية الفنانة ياسمين عبدالعزيز

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قصة مسلسل لاخر نفس الحقلة الثانية 2

تجسد ياسمين عبد العزيز في المسلسل دور زوجة ضابط شرطة تتعرض لكثير من المواقف والصراعات هي وأسرتها بعد وفاته، حيث تدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي مشوق. المسلسل من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي. بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل وانتاج سينرجى.