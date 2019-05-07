تراند اليوم : مسلسل دقيقة صمت الحلقة 2 اون لاين

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يشار إلى أنّ مسلسل “دقيقة صمت”، عمل لبناني- سوري مشترك، سيُعرض في الموسم الرمضاني 2019، وهو من إنتاج شركة “الصبّاح للإعلام” و”إيبلا”، وسيتم تصويره تحت إدارة المخرج التونسي شوقي الماجري.

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ولكن أحداث مفاجأة تبدأ بالظهور من خلال احراق مهجع للمساجين ، وثم تعين مدير جديد للسجن ، ولتكشف أحداث المسلسل أن ماحصل بداية لتهريب المحكومين خارج السجن عبر سيارة المدير الجديد ومن ثم إعدام شخصين آخرين ، لتبدأ الأحداث بالتطور.

وإختارت شركة “صبّاح أخوان” الفنان مُعين شريف لغناء شارة مُسلسل “دقيقة صمت” لـ عابد فهد وستيفاني صليبا والذي سيعرض في رمضان 2019.

وستحمل شارة مسلسل دقيقة صمت عنوان “يا دني” وهي من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع مارك عبد النور، ومن المُقرّر صدورها خلال الأيّام القليلة المُقبلة.