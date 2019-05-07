تراند اليوم : مشاهدة مسلسل ما ادراك ما امي الحلقة الثانية كاملة اونلاين

الحلقة الثانية مسلسل ما ادراك ما امي الحلقة الثانية كاملة نقدم لكم ثاني ايام الشهر الافضيل رمضان الحلقة 2 من مسلسل ما ادراك ما امي الحلقة الثانية كاملة بجودة عالية وبدون تقطيع عبر موقع شاهد نت .

قصة المسلسل .

ويحكي مسلسل وما أدراك ما أمي قصة غنيمة التي تعاني من ظروف صحية مركبة، بالإضافة إلى كونها أم ومعاملتها السيئة لبناتها، كما يسلط وما أدراك ما أمي الضوء أيضاً على بعض الموضوعات الاجتماعية ذات بُعد إنساني كبير، ويشارك في بطولة مسلسل وما أدراك ما أمي عدد من نجوم الشاشة الكويتية، ومنهم الفنانة إلهام الفضالة وهنادي الكندري وحسين المهدي ويعقوب عبد الله ورتاج العلي وشهد عبد الله ورندا حجاج وناصر عباس ومحمد العجيمي وشيلاء سبت، وباقة أخرى من ألمع النجوم، والمسلسل من تأليف على دوحان، وإخراج حسين الحليبي.

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موعد المسلسل .

يتم عرض مسلسل وما أدراك ما أمي عبر قناة MBC دراما للمرة الأولى في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت السعودية ، ويُعد هذا العرض الأول، وتكون الإعادة الأولى لمسلسل وما أدراك ما أمي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت السعودية، والإعادة الثالثة في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت السعودية.

ويعرض مسلسل وما أدراك ما أمي عبر الإنترنت على موقع شاهد نت، حيث يمكنكم مشاهدة الحلقة الثانية من وما أدراك ما أمي عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).