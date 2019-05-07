"فلك نوح" تصطدم بخفر السواحل النرويجي

أسلو / سوا / اصطدمت سفينة خشبية بنيت كتجسيد ل"فلك نوح"، الجمعة، بسفينة تابعة لخفر السواحل في ميناء أوسلو، ما تسبب في تحطم السفينتين.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل النرويجي إن السفينة الخشبية كان يتم سحبها إلى الميناء عندما اصطدمت بسفينة الدورية "نورنين"، التي كانت راسية في الميناء.

ونقلت أسوشيتد برس عن سفارتسوند أن الحادث لم يسفر عن إصابات، ولكنه تسبب في تدمير السفينتين.

وبينت صور لوكالة الأنباء "أن تي بي" وجود ثقب ضخم في السفينة الخشبية أعلى سطح الماء.

وأشار سفارتسوند إلى أن رافعة على متن سفينة الدورية دمرت.

وفقا لموقع "فلك نوح"، التي يبلغ طولها 70 مترا، فهي نموذج بني في هولندا للسفينة الوارد ذكرها في "الكتاب المقدس" وتستخدم كمتحف.