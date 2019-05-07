تعرف إلى المدينة العربية التي يصوم أهلها 3 ساعات فقط

عمان / سوا / يحمل شهر رمضان الحالي أكثر الأيام صوماً من جهة عدد الساعات بسبب طول النهار فيه، إلّا أن قرية عمانية تمتاز بخاصية الصوم 3 ساعات فقط في اليوم.

وتقع قرية وكان في سلطنة عمان على ارتفاع 2000م عن سطح البحر في وادي مستل بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، وتبعد عن مسقط 150 كم، ويمر الطريق المؤدي للقرية بعدد من الأودية، ويتطلب الوصول إلى القرية استخدام سيارات الدفع الرباعي.

وتمتاز هذه المنطقة باعتدال درجة الحرارة صيفاً وانخفاضها شتاءً. وتشرق الشمس فيها الساعه 11 صباحا وتغرب عند الساعة 2.30 ظهراً بتوقيت عمان، أي أن نهارهم مقداره 3 ساعات ونصف.

وتنتشر في القرية العديد من المدرجات الزراعية حيث تجد العديد من الأشجار المثمرة مثل: العنب، ورمان، والمشمش بالإضافة إلى بعض البقوليات.

وتحتوي القرية عند مدخلها على مركز معلومات واستقبال الزوار، كما تم إنشاء طريق بمسافة 1.100 كم يتألف من 700 درجة صاعدة حتى القمة، والطريق محاط بسياج حماية، ويحتوي على مناطق خدمات بالإضافة إلى أبراج مشاهدة على شكل قلاع ومظلات وبعض المجالس، بالإضافة إلى مركز استراحة يشرف على القرية والمدرجات، كما ويمر الفلج الهابط من أعلى القرية باتجاه المدرجات الزراعية بهذا الطريق، وقد تم استخدام المكونات الطبيعية في بناء الطريق، كما ويوجد مسار جبلي يربط القرية بالجبل الأخضر لمحبي رياضة المشي.