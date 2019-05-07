شاهد: إعلان الحلقة 2 من مسلسل بروفا ضمن مسلسلات رمضان 2019

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "بروفا" بطولة ماغي بوغصن، نجاحاً كبيراً، حيث تم الإعلان عن الحلقة 2 من المسلسل، لتشويق الجمهور للمزيد من الأحداث التي يتابعها ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2019.

يشارك في بطولة مسلسل "بروفا" مع النجمة اللبنانية ماغي بوغصن، الفنان المصري أحمد فهمي، والذي تدور أحداثه حول تأثير السوشيال ميديا على تفاصيل حياتنا اليومية، ويأخذ المسلسل جانب الدراما الرومانسية الكوميدية.

يشار إلى أن مسلسل "بروفا" يتم عرضه خلال رمضان 2019 على عدة قنوات فضائية، وهي روتانا دراما، وآل بي سي LBC، وآل دي سي LDC ، وزي ألوان Zee ألوان.