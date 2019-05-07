حميدان التركي تريند في السعودية ودعوات بالإفراج عنه

أطلق سعوديون اليوم الثلاثاء ثاني أيام شهر رمضان 2019 وسم على تويتر بـ حميدان التركي وسط دعوات بضرورة الافراج عنه وإعادة الى أهله وذويه ، حيث يترافق ذلك مع أول جلسة محكمة مشروطة له.

وقالت نورة حميدان التركي عبر صفحتها على موقع تويتر بعد زيارة والدها في السجن: "الحمدلله على إتمام الزيارة. يبلغكم والدي سلامه وممتن جداً لتفاعلكم ووقفتكم معه على مدى السنين".

وأضافت التركي في تغريدة أخرى: "كان اللقاء قصير جداً. لكن ما زال للأسف على نفس وضعه الصحي والقانوني".

وتابعت: "لم يكن في كامل طاقته التي اعتدنا عليها في الزيارات السابقة، كان الطفش والإرهاق واضح على وجهه وطريقة حديثه".

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وتوجه نشطاء في السعودية بالدعاء لـ حميدان التركي بالإفراج عنه ووقف المحاكمة في ظل حديث عن تردي وضعه الصحي والنفسي داخل السجن.

واعتقل التركي عام 2006، بتهم التحرش بخادمته وإساءة معاملتها وعدم دفع أجرها، ورغم نفيه للتهم الموجهة له واعتبارها "مؤامرة"، إلا أن القضاء الأمريكي رفض عدة طعون مقدمة لتبرئته من التهم المنسوبة، لكنه خفض مدة سجنه من 28 عاما إلى 8 أعوام عام 2011، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام سعودية.

وكانت قد تطرقت عدة وسائل إعلام سعودية إلى إمكانية تدخل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقضية حميدان التركي، إبان زيارته إلى واشنطن عام 2017.

وقالت سارة من السعودية على تويتر :" اللهم في شهرك المبارك فرج هم حميدان التركي ونفس كربه وأعده لوطنه لتقرّ به أعين زوجته وأبناءه وأسعد قلوبهم به يا رب يا مٌستجيب الدعاء".