الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة القاهرة عبر البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي 2019...

منذ أيام قليلة مضت كانت قد بدأت الامتحانات للترم الأول للمرحلة الابتدائية، ولقد أدي طلاب الصف الثالث الابتدائي الامتحانات وانتهوا منها في يوم 28 من أبريل الماضي، وبمجرد الانتهاء من أداء الامتحانات والكل يترقب ظهور النتيجة من طلبة وأولياء أمور، لمعرفة نتيجة الصف الثالث، والكل يبحث علي موقع بوابة التعليم الأساسي، والتي من المنتظر ظهور النتيجة عليها خلال ساعات قليلة قادمة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال موعد نتيجة الصف الثالث الابتدائي.

وكانت أعمال التصحيح لأوراق الإجابات قد بدأت فور الانتهاء من الامتحان لكل مادة دراسية، ويجري في الوقت الحالي أعمال الرصد والمراجعة، حتي يتم الإعلان عن النتائج خلال أيام قليلة.

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طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي

يتم الدخول علي موقع بوابة التعليم الأساسي من هذا الرابط وهو : https://www.cairogovresults.com/index.aspx

يتم اختيار نتيجة مرحلة التعليم الأساسي.

يتم إدخال الرقم القومي الخاص بكل طالب.

يتم اختيار الصف الدراسي، وهو الصف الثالث، من قامة الاختيارات المتاحة.

يتم اختيار العام الدراسي والفصل الدراسي للطالب.

الضغط علي أيقونة”عرض النتيجة”.

وقد يجد الطالب وولي الآمر صعوبة في الدخول علي موقع بوابة التعليم الأساسي، نظرا للضغط الشديد عليه في معرفة النتيجة، لذا هناك حلا أخر وهو إرسال الرقم القومي للطالب في تعليق، وسوف يتم الرد عليه، فور أن يتم الإعلان عنها، مع أطيب تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق

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