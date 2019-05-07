أبرز محطات الراحلة محسنة توفيق

نعى نجوم الفن المصري الفنانة محسنة توفيق في اول يوم رمضان عن عمر يناهز 80 عاماً بعد تعرضها لأزمة صحية صعبة.

سطع نجم محسنة توفيق في دور بهية من فيلم العصفور مع المخرج يوسف شاهين، حين أظهرها كرمز للوطنية المصرية في أحد المشاهد التي لا تنساها السينما المصرية.

وبرغم قلة أعمالها السينمائية إلا أنها حازت على إعجاب الجمهور من خلال أعمالها التمثيلية القليلة كفيلم الزمار والبؤساء والعصفور واسكندرية ليه ووداعاً بونابرت وقلب الليل وديل السمكة.

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شاركت توفيق في الأعمال الدرامية للشاشة المصرية فجسدت أم كلثوم ومسلسل المرسي والبحار واللص والكلاب وكان أبرز أعمالها الدرامية التي وضعتها على القمة هي مسلسل ليالي الحلمية.

ظهرت محسنة توفيق للمرة الأخيرة في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة حيث تم تكريمها ضمن فعاليا الدورة الثالثة للمهرجان، بحسب "اليوم السابع".