تريند اليوم : عاجل| حبس شيما الحاج ومنى فاروق 4 أيام

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منى فاروق وشيما الحاج
أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، بحبس شيما الحاج ومنى فاروق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.
يذكر أن البداية كانت بانتشار مقاطع فيديو إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية الجنسية، تظهر فيه الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تماما، ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرا لما تمثله هذه المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين وإلقاء القبض عليهما.