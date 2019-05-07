تراند اليوم : النائب العام يقرر حظر النشر فى قضيتي "منى فاروق وشيما" و"الغضبان"

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضيتي رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

وقرر النائب العام حظر النشر فى القضيتين فى جميع وسائل الإعلام وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الألكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيهما عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنهما.

وتعد القضية الأولى التى تحمل رقم 6427 المتهم فيها منى فاروق وشيما الحاج، والقضية الثانية التى تحمل رقم 8242 المتهم فيها منى الغضبان، على خلفية اتهامهم في قضايا الفيديوهات المنافية للآداب.

حظر النشر

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