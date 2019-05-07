افتتاح اول خط مترو في قطر الاربعاء المقبل

قالت وزارة النقل والمواصلات ان افتتاح أول مترو بشكل "مبدئي" الأربعاء المقبل، في البلاد التي تستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

والخط الأحمر في مترو الدوحة هو جزء من البنية التحتية التي قالت السلطات إنها ستكون جاهزة قبل عامين من البطولة.

وتابعت الوزارة أن “العملية الأولية تشمل 13 محطة من أصل 18 محطة للخط الأحمر” مع تشغيل الخدمات من الساعة 8:00 صباحًا حتى 11:00 مساءً من الأحد إلى الخميس.

ويمتد الخط الأحمر من استاد الوكرة إلى استاد لوسيل، وهما من الأماكن التي ستستضيف مباريات خلال كأس العالم 2022. ويتصل الخط البالغ طوله 40 كم بمطار حمد الدولي في وسط المدينة.

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يستضيف استاد لوسيل، وهو جزء من المدينة التي تبلغ تكلفتها 45 مليار دولار ويتسع لعدد يصل إلى 80 الف شخص، المباريات الافتتاحية والنهائية لكأس العالم. حسب سكاي نيوز عربية.

وشبكة المترو الكاملة التي من المقرر افتتاحها في عام 2020 تتكون من ثلاثة خطوط- الأحمر والأخضر والذهبي- و37 محطة..

وأعربت الشركة المسؤولة عن المترو والمملوكة للدولة أنها تأمل في تشجيع الناس على استخدام وسائل النقل العام.