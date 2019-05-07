الاعلانات تتصدر الشاشات في اول يوم رمضان

حصدت إعلانات اول يوم رمضان على المراتب الأولى مقارنة مع مجموعة المسلسلات المعروضة على شاشات الدراما المصرية في التأثير على المشاهدين بعد ظهور عمرو دياب ونانسي عجرم وتامر حسني في إعلانات مختلفة.

وعلق الإعلامي المصري أحمد موسى على المنافسة التي تشهدها الشاشات في اول يوم رمضان وقال:" نجومنا الكبار شالوا الإعلانات من أول يوم، وفي إعلانات فيها 10 فنانين، عمرو دياب جنبه 9" في برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد.

واعتبر موسى أن الإعلانات احتلت الساحة لتغطي على المسلسلات وشراسة المنافسة للحصول على خدمات الفنانين، بحسب " الوطن".