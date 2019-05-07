أمير ميغان ماركل في العائلة الملكية

أكد القصر الحاكم البريطاني بكنغهام أمس الاثنين ولادة دوقة ساسكس ميغان ماركل مولودها الأول وأكد الأمير هاري بعد ذلك أن المولود ذكر.

وجاء خلال بيان القصر حضور الأمير هاري عملية الولادة ومشاركته لزوجته مغان ماركل تفاصيل التجرية الأولى لها وقال القصر:" دوقة ساسكس وضعت بسلام طفلا ذكراً، كان دوق ساسكس حاضراً وقت الولادة".

وفي حسابهما على إنستغرام، أعلن الزوجان جنس المولود بصورة ونص يقول:" إنه صبي!"، لافتين إلى أن المولود يزن 7 أرطال (3.3 كيلوغراماً)، وأنه والأم الدوقة بخير.

من جانبه، أكد الأمير هاري التقارير الصحفية التي تحدث عن إنجاب زوجته، دوقة ساسكس، وقال:" لقد كان الأمر مذهلاً أنا فخور جدا بزوجتي، كانت أكثر تجربة مدهشة يمكن لي تصورها".

ويعتبر الطفل الأول لميغان ماركل هو السابع في الترتيب إلى العرش البريطاني ،وثامن حفيد للملكة إليزابيث الثانية، وفقاً لـ "سكاي نيوز".