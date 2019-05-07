شاهد: راغب علامة يكشف تفاصيل مثيرة في حياته الخاصة

كشف النجم اللبناني راغب علامة تفاصيل مثيرة حول حياته الخاصة، موضحاً أن المشادات الكلامية مع الفنانة أحلام بلغت ذروتها، مما أدى لانتهاء العلاقة بينهما بشكل مطلق، وجاء ذلك نتيجة خلافات وقعت مؤخراً بين الطرفين أثناء تصوير برنامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول".

وأوضح راغب، في تصريحات تلفزيونية، أنه يحمل الجنسية الكندية إلى جانب جنسيته اللبنانية، مؤكدًا أنه لم يسبق له أن تم منعه من الغناء في أي بلد.

كما وكشف عن مجموعة من المواقف المحرجة التي تعرض لها في حياته، ومنها وقوعه على المسرح أمام الجمهور أثناء تقديمه إحدى حفلاته الفنية.