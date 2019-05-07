حقيقة وفاة محسنة توفيق في مصر اليوم

تداولت وسائل إعلام مصرية وعربية اليوم الثلاثاء نبأ وفاة محسنة توفيق الفنانة المصرية المشهورة بعد صراع مع المرض.

وأكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر وفاة محسنة توفيق ، حيث سيتم تشيع جثمانها من مسجد السيدة نفسية.

ونعت وزارة الثقافة في بيان قالت فيه إن "الإبداع الدرامي فقد إحدى علاماته التي تميزت بالأداء الفني الصادق".

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وُلدت محسنة توفيق في العام 1939، وحصلت على درجة البكالوريوس في الزراعة عام 1968، واشتهرت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في مجموعة من أبرز أعماله، منها "اسكندرية ليه"، و"العصفور"، و"وداعاً بونابرت"، كما قدمت عدة مسلسلات رائعة منها "ليالي الحلمية" و"الشوارع الخلفية" و"أم كلثوم".

برزت الفنانة الراحلة بدور "بهية" في فيلم "العصفور"، وأصبحت بهية رمزاً للوطنية ولمصر، حيث جسدت في نهاية الفيلم بصرختها "لأ، حنحارب لأ، حنحارب" رغبة الشعب المصري في النضال بعد تنحّي جمال عبدالناصر عن الحكم، وهو القرار الذي تراجع عنه فيما بعد تحت الضغط الشعبي.

ونشرت المخرجة نادية كامل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لها وعلقت عليها قائلة: "مع السلامة محسنة راحت لخليل، لك السكينة والسلام"، في إشارة إلى زوجها أحمد خليل الذي توفي العام قبل الماضي، كما أعلن المخرج محمد سعدون، مدير مهرجان إسكندرية السينمائي للأفلام القصيرة وفاة الفنانة الكبيرة.