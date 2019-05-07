شاهد: نجوم الفن في أول يوم رمضان 2019

يعيش نجوم الفن طقوس رمضانية أول يوم رمضان 2019 بعيداً عن الشاشات ، فيما يترقب الجمهور أعمالهم الفنية التي سيتم عرضها على الشاشات خلال الماراثون الرمضاني، إضافة إلى تعطشهم لأخبار الفنانيين في رمضان.

أوضح بعض نجوم الفن طقوسهم أول يوم رمضان، فبعضهم يقضي اليوم بصحبة الأهل كحال كافة الأسر المصرية، وآخرون يلتزمون بالتعبد والطقوس الدينية، فيما تسيطر الأجواء الأسريّة على حياة البعض.

”شهر التصوف والاعتكاف والصلاة والصوم والأعمال الخيرية“، هكذا تحدث الفنان سيف عبد الرحمن عن طقوسه في شهر رمضان، أما الفنانة آمال رمزي فتكون في اليوم الأول داخل مقام السيد الحسين بوسط العاصمة، ونهال عنبر تكون بصحبة التجمع العائلي.

أمّا ميار الببلاوي فتمتلك طقوسًا مختلفة، حيث أشارت إلى أنّها تقضي الشهر بالكامل منذ اليوم الأول معتكفة داخل الحرم الشريف، ولا تتابع المسلسلات ولا تتعامل مع أحد، حسب إرم نيوز.

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ومن الواضح أنه لا يزال أهل مصر وخاصة فئة الفنانيين يتمسكون بطقوس شهر رمضان، والاقتراب من الله بالاعتكاف، والالتزام بأجواء العائلة بعيداً عن ما يُبث على الشاشات خلال السباق الرمضاني 2019.