من هو الاسطورة احمد المنسي؟

يتابع الجمهور المصري سلسلة حلقات أبطال على أرض الفيروز التي تتحدث عن قصص استشهاد رجال الجيش المصري وفي الحلقة الأولى استعرضت الحلقات قصة أحد جنود الجيش أحمد المنسي والذي أطلقت عليه اسم الأسطورة.

تخرج أحمد المنسي "الأسطورة" في الدفعة 92 من الكلية الحربية المصرية ليلتحق بعدها بصفوف القوات المسلحة وقيادة الكتيبة 103 صاعقة شمال سيناء.





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وحصل الأسطورة على فرق مقاومة الإرهاب خلفاً للعقيد رامي حسنين في أكتوبر من العام 2016.

وجه الأسطورة رسالة إلى الإرهابيين قبل وفاته فقال:" جزيل الشكر لعدوي اللي أتاح ليا الفرصة بعد سنين من التدريبات إني أواجهه، دخلت أرض الفيروز بأفارولي، وخلاني أصلي في كل شبر فيها، أقسم بالله مالكش عيش فيها طول ما إحنا فيها"، بحسب "اليوم السابع".

واستشهد الاسطورة في يوليو 2017 في هجوم إرهابي على كتيبته في رفح مع عشرة جنود آخرين ونعاه أقرانه بذكر مواقفه الصلبة ضد الإرهاب والتطرف