شاهد الحلقة الأولى رامز في الشلال : فيفي عبده تفقد أعصابها في أولى حلقات برنامج رمضان 2019

فقدت الفنانة الشهيرة فيفي عبده أعصابها في أولى حلقات رامز في الشلال والذي يعرض في رمضان 2019 بحيث وجهت السب والشتائم للفنان رامز جلال بعدما اكتشفت المقلب.

واستضاف رامز جلال الفنانة فيفي عبده في الحلقة الأولى ببرنامجه رامز في الشلال الذي يقدمه عبر قناة Mbc مصر في رمضان 219.

وتدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل رامز في الشلال حول وصول قارب عبده إلى مكان آمن بينما ظهر لها رامز في ثوب غوريلا، وما إن خلع ”القناع“ انهالت عليه بوصلة من الشتائم.

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وخلال الحلقة، سخر رامز جلال من فيفي بعدما سقطت في ”الشلال“ مع عدد من الفريق التمثيلي للبرنامج، وظلت تصطدم بالشجر والقطع الصخرية الموجودة في المياه، وقال لها: ”فيفي لبست في الحيطة تحسها عاملة حادثة بميكروباص“.

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يشار إلى أن فكرة برنامج رامز في الشلال تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، ولكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.