وفاة الفنانة محسنة توفيق .. إليكم سيرتها الفنية والسياسية !!

لقيت الفنانة محسنة توفيق مصرعها في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين عن عمر يناهز 79 عامًا ، بحيث أعلن ذلك فجر اليوم الثلاثاء في شهر رمضان 2019 وسط أجواء من الحزن والأسى.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة المصرية الكبيرة محسنة توفيق، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وقالت إن جنازة الراحلة ستشيع بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، كما نعتها وزارة الثقافة في بيان قالت فيه إن ”الإبداع الدرامي فقد إحدى علاماته التي تميزت بالأداء الفني الصادق“.

وولدت محسنة توفيق في الـ29 من ديسمبر عام 1939، وحصلت على درجة البكالوريوس في الزراعة عام 1968، وعرفت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في مجموعة من أبرز أعماله، هي: ”إسكندرية ليه، العصفور، الوداع يا بونابرت“. "وفق إرم نيوز"

ودخلت توفيق مجال الفن عن طريق الصدفة وهي ابنة الـ9 سنوات، إذ لم تكن تفكر في التوجه إلى التمثيل وإنما كانت تقوم بالغناء خلال مرحلة الطفولة، إلا أن مدرس اللغة العربية اقترح عليها التمثيل وبالفعل أصبحت ”دوبلير“ لبطلة عرض مسرحي أثناء دراستها بالمدرسة.

وعلقت الفنانة القديرة محسنة توفيق على سبب دخولها عالم الفن قائلة: ”بأقدر أتعرف على الحزن في عيون الناس، وعلشان كده اشتغلت فنانة“.

واكتشفها الفنان الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، ووقفت على خشبة المسرح للمرة الأولى عام 1962، من خلال مسرحية ”مأساة جميلة“، لتؤدي بعدها دور حبيبة زيوس في مسرحية ”أجاممنون“ على مسرح الجيب.

وتعد محسنة توفيق، عضوًا هامًا بالمسرح القومي، إذ قدمت 30 مسرحية من أهمها: ”مأساة جميلة، إيرما، أجاممنون، حاملات القرابين، الدخان، الأسلاف يتميزون غضبًا، القصة المزدوجة، ثورة الزنج“.

وقدمت الفنانة القديرة ما يقرب من 80 عملًا فنيًّا متنوعًا سواء في التلفزيون أو السينما أو الإذاعة، كما تألقت في 5 مسلسلات جعلتها تتميز عن باقي فنانات جيلها، لعل أبرزها شخصية أنيسة البدري في مسلسل ”ليالي الحلمية“.

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وتميزت -أيضًا- بدور ”بهية“ في فيلم ”العصفور“ من إخراج يوسف شاهين، الذي أصبحت فيه رمزًا للوطنية، لتجسد في نهاية الفيلم بصرختها ”لأ، ح نحارب لأ، ح نحارب“ رغبة الشعب المصري في النضال بعد تنحّي جمال عبد الناصر عن الحكم.

ومن أشهر أفلام محسنة ”البؤساء، والزمار، وقلب الليل، وديل السمكة، وبيت القاصرات، والطقم المدهب، والحب قبل الخبز أحيانًا“.

كما شاركت في عدد كبير من المسلسلات الإذاعية منها: ”المعجزة الكبرى، تمثيلية ريحانة“، وقدمت للبرنامج الثاني بالإذاعة المصرية العديد من المسرحيات العالمية منها المسيح يصلب من جديد.

وظهرت في العديد من الأعمال التلفزيونية منها: ”أم كلثوم، المرسي والبحار، اللص والكلاب، الشوارع الخلفية، أسماء بنت أبي بكر، ومحمد رسول الله“.وشاركت الفنانة محسنة توفيق بفيلم ”العصفور“ 1974 في قائمة أفضل 100 فيلم بذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996.

ونالت الفنانة الراحلة العديد من التكريمات والأوسمة، فقد حصلت على وسام الفنون والعلوم عام 1967، وشهادات تقدير عن فيلمي العصفور وبيت القاصرات والجائزة الأولى في التمثيل بمهرجان بغداد للمسرح العربي عام 1998.

وكانت الراحلة صاحبة مواقف سياسية واضحة، حيث سجنت في عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، لكنها رفضت أن يطلق عليها لقب ثورية، وكرهت الأحزاب السياسية ورفض تواجدها لتجاهلها آلام الناس ومشاكلهم، حسب قولها.

وكان آخر أعمال الفنانة محسنة توفيق مسلسل ”المرسى والبحار“ مع الفنان يحيى الفخراني عام 2005، ومنذ ذلك الحين توقفت عن المشاركات الفنية، ويعد أشهر أدوارها، شخصية ”أنيسة البدري“ في رائعة ”ليالي الحلمية“.