أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في ليبيا، تباعاً مع وزارات الأوقاف في الدول العربية الأخرى، امساكية رمضان 2019 بنغازي ، مُرفق بها الأيام بالتاريخ الهجري والميلادي ومواعيد الصلوات الخمس خلال شهر رمضان المُبارك.

وبدأ العد التنازلي لإستقبال شهر الخير والبركة، الذي يُقبل علينا خلال أيام قليلة، ويستعد المسلمون في شتى بقاع المعمورة إلى إستقبال خير أيام السنة، وهي أيام شهر رمضان المُبارك، شهر العبادات والصلوات وكسب الحسنات وإزالة الذنوب، شهر العفو والغفران، فيه ي فتح الله سبحانه وتعالى أبواب السماوات، ويتقبل دُعاء عباده الصالحين.

وإمساكية شهر رمضان توزع على المسلمون في أولى أيام الشهر الفضيل، حيث يتعرفون من خلالها على مواعيد الصلوات حسب مواقيت الدول العربية والإسلامية، وكذلك موعد وتاريخ صلاة عيد الفطر المُبارك، الذي يُقبل علينا في نهاية شهر رمضان المُبارك، هُنا نستعرض لحضراتكم صور امساكية شهر رمضان 2019 في الإمارات.

إمساكية رمضان في ليبيا 2019 – 1440 بنغازي :