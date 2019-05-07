حقيقة وفاة محمد الشهري حروف والوف

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، نبأ وفاة الاعلامي السعودي محمد الشهري، مقدم برنامج حروف وألوف في شهر رمضان، لكن سرعان ما تبين أن الخبر مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وفي وقت سابق، قال الاعلامي الشهري في تغريدته: "أبشركم أنا بخير ولله الحمد وماسمعتموه إشاعة حسبي الله على من أطلقها ونعم الوكيل".

ارتبط ظهوره في السنوات الأخيرة بشهر رمضان المبارك عبر برنامج "حروف وألوف". منذ انطلاقته 1995 قدم نحو 5 برامج؛ اثنان منها إذاعية حصدا جماهيرية كبيرة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بخبر وفاة محمد الشهري ودشن المغردون هاشتاقات على شبكة تويتر لتبادل التعازي مُعربين عن خسارة الوسط الاعلامي لمذيع مُبدع دائماً عودنا على إبتسامته التي لم تفارقه حتى في صوره على الشبكة العنكبوتية .

