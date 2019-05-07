حرملك الحلقة 1 كاملة شاهد نت بجودة عالية

في أحداث حرملك الحلقة 1 تم تهريب حنه (درة) من السجن بواسطة نائب آمر السجن وأثناء هروبها وجد الحراس أن مراد باشا مقتول وتم إبلاغ عزمي باشا (أحمد فهمي) أثناء تواجده في بيت قمر الملقب بالحرملك (سلافة معمار) وهي السبب في حبس حنه .

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توجه عزمي باشا لمكان مقتل مراد باشا وأمر كل الجنود بغلق كل منافذ خروج ودخول الولاية، وفي تلك الاثناء أتفق البنات في بيت قمر " بيت للرقص " علي الهروب ولكن بعد تكبيل قمر بالبيت حتي لا تقوم بفضحهم.

تحدث هاشم (باسم ياخور) مع أخويه عن زواج شقيقتهم أمينة رغما عنها لحمدي بك، ولكن حبيبها نشأت الفحام كان له راي أخر وقام بخطفها ليلة زفافها وجرح زعتر في ذراعه.