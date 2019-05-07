أعلنت اليوم اسماء الفائزين بالهجرة العشوائية لامريكا 2019 في مصر والعديد من الدول العربية والاسلامية.

وكانت هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الهجرة العشوائية للمتقدمين للجرين كارد 2019 من مختلف الدول العربية وهم:

تواجد شهادة تعليم ثانوي أو شهادة دبلوم فني .

الحصول على شهادة خبرة لسنتين عمل والتي تعادل حوالى خمس سنوات عمل.

تسجيل طلبات التقديم للوتري الأمريكي 2019 تتم من خلال رابط الموقع الرسمي وغير ذلك لن يتم القبول.

مراعاة عدم التسجيل باللوتري الأمريكي 2019 لأكثر من مرة، حتى لا يتم رفض الطلب.

مراعاة جودة الصورة المقدمة حتى لا يتم رفض الطلب” يتم التصوير بخلفية بيضاء ومقاس الصورة حوالي 600 في 600 بيكسل، لا تتخذ الصورة بزاوية وعدم مرور 6 شهور على الصورة و عدم ارتداد نظارات إلا في الحالات الطبية.

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طريقة الحصول على نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019

الدخول على رابط موقع dv lottery 2019.” www.dvlottery.state.gov”

تسجيل الرقم التأكيدي الخاص بك والذي تم الحصول عليه وقت التسجيل.

كتابة الاسم الأخير.

تسجيل سنك الميلادي.

إعادة كتابة الرقم التأكيدي المتواجد على الشاشة.