تردد قناة المهرة 2019 نايل سات للجمهور في اليمن

تركز الدراما اليمنية في رمضان على المحتوى الكوميدي، الذي يعرض القضايا السياسية والاجتماعية بطريقة ساخرة، وهناك قرابة 5 مسلسلات يتوزع إنتاجها على 4 قنوات يمنية.

تردد قناة المهرة: نايل سات تردد (27500V / 12604)

قناة السعيدة التي تنتج مسلسل “على إيش”، وقناة يمن شباب التي تعرض مسلسل “غربة البن”، ومسلسل “حالتي حالة”، وقناة المهرة التي تعرض في أول سنة بث لها مسلسل “صافي عسل”، وقناة سهيل تعرض مسلسل “تاتش”.

وغابت القنوات الرسمية، كقناة اليمن التابعة للحكومة، من أي أعمال درامية، رغم أن القنوات الرسمية هي التي كانت تقدم أعمالاً درامية قبل الحرب.

ومرد ذلك، بحسب توفيق الشرعبي، مدير البرامج في قناة اليمن الفضائية، إلى عدم وجود موازنة تشغيلية، فالقنوات الحكومية، كما يقول لـ”المشاهد”، تشتغل بموازنة صفرية، مؤكداً أنه لا يتوفر حتى ريال واحد دعماً من الوزارة للقناة.