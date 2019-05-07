نتائج تعليم أساسي .. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي “6 ابتدائي” الفصل الدراسي الثاني...

يعتبر هذا هو العام الثاني الذي يطبق فيه قرار وزير التربية والتعليم المصري بإلغاء الشهادة الابتدائية وجعلها مرحلة تعليمية مثل باقي صفوف النقل والإكتفاء فقط بالشهادة الإعدادية كشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ويرجع السبب الرئيس في إتخاذ هذا القرار إلى ترشيد النفقات التي كانت تصرف وتنفق على امتحانات الشهادة الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية، حيث أكد وزير التربية والتعليم أن ما يقرب من 100 مليون جنيها مصريا كانت تنفق سنويا على امتحانات الشهادة الابتدائية، كما أكد سيادته أن هذا هو النظام المعمول به في الكثير من الدول المتقدمة.

نتيجة الابتدائية 2019 الترم الثاني

يبدأ معظم تلاميذ الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات الجمهورية أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019 في الأسبوع الأول من شهر مايو، وسوف ينتهي الجميع من أداء الامتحانات في أوقات متقاربة، وعقب انتهاء أعمال الامتحانات ستبدأ على الفور أعمال التصحيح داخل المدارس وذلك وفقا للقرار الجديد، حيث يتم ندب المدرسين إلى المدارس المختلفة ليقوموا بأعمال التصحيح داخل المدارس وليس مراكز تصحيح، وعقب الانتهاء من التصحيح تم إرسال كشوف النتيجة في جميع المدارس إلى الإدارات التعليمية التابعة لها كل مدرسة ليتم اعتمادها من مدير الإدارة ثم بعد ذلك يتم إعلان النتيجة إما عن طريق بعض الروابط على الانترنت وإما عن طريق المدارس نفسها.

نتيجة السادس الإبتدائي 2019

تعتبر محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية من أوائل المحافظات التي ستنتهي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019، وسوف نتابع معكم أخبار إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي بهذه المحافظات فور اعتمادها وإعلانها رسميا، حيث أكدت مديريات التربية والتعليم بهذه المحافظات أن نتائج التيرم الثاني 2019 سوف تكون متاحة فور اعتمادها إلكترونيا عبر الروابط التالية.

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حيث يستطيع التلاميذ الحصول على النتيجة فور اعتمادها من خلال الدخول على الروابط السابقة وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والضغط على مربع عرض النتيجة.

تحديث 6 مايو

بدأت امتحانات الصف السادس الإبتدائي التيرم الثاني بمحافظة القاهرة يوم السبت الموافق 4 مايو وسوف تستمر الإمتحانات مدة أربعة أيام على أن تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، وسوف يتم إعلان النتيجة عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بكافة المواد الدراسية.

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