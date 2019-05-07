نتيجة الإبتدائية بالجيزة 2019 الترم الثاني “الصف السادس” برقم الجلوس “قريبا”...

تعتبر محافظة الجيزة من أكبر محافظات جمهورية مصر العربية بالنسبة لعدد طلاب الصف السادس الابتدائي، كما تتميز محافظة الجيزة بوجود عدد كبير من الإدارت التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومن أشهر الإدارات التعليمية بالجيزة إدارات (العياط والبدرشين والحوامدية والصف وأطفيح وكرداسة وناهيا والدقي والمهندسين والمعادي والهرم)، كما تعتبر هذه المحافظة من أكبر محافظات الجمهورية في عدد المدارس، حيث يوجد في الجيزة كم كبير من المدارس الابتدائية ويرجع ذلك إلى الارتفاع الرهيب في أعداد تلاميذ المرحلة الابتدائية بالجيزة.

نتيجة السادس الابتدائي 2019

يترقب طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2019 لطلاب الصف السادس الابتدائي، وذلك بعد أن انتهى جميع التلاميذ من أداء امتحانات آخر العام في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم، وهى مواد (الدراسات الاجتماعية واللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والخط العربي والحاسب الآلي)، وقد انتهت جميع أعمال الامتحانات في جميع اللجان بسلام دون وجود اي مشاكل أو شكاوى من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، حيث جاءت الاسئلة في متناول جميع الطلاب.

إعلان نتيجة ابتدائية الجيزة 2018 الترم الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه عقب انتهاء أعمال الامتحانات بدأت مباشرة أعمال تقدير الدرجات والتصحيدح داخل المدارس ومراكز التصحيح المعدة لذلك، كما أكدت المديرية أنه تم اختيار أفضل العناصر للقيام بعمليات التصحيح، وعقب إنتهاء أعمال التصحيح بدأت مباشرة أعمال الرصد والتجميع، وبالفعل تم الإنتهاء من جميع هذه الأعمال وجاري حاليا إعداد الكشوف النهائية بأسماء جميع الطلاب وجميع الدرجات الحاصلين عليها تمهيدا لاعتمادها من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، هذا ويمكن لجميع الطلاب متابعة الإستعلام عن نتيجة ابتدائية الجيزة الترم الثاني 2019 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك عن طريق الدخول على الرابط السابق برقم الجلوس.

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تحديث 6 مايو

سوف تبدأ غداً امتحانات الصف السادس الابتدائي بالجيزة الفصل الدراسي الثاني وذلك حسب الجدول الرسمي الذي تم إعتماده من وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة على أن تنتهي امتحانات ابتدائية الجيزة الترم الثاني يوم الخميس الموافق 9 مايو الجاري.

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