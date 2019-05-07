شاهد: مسلسل بركة الحلقة 1 الأولى للنجم عمرو سعد

تبدأ شبكة قناة cbc عرض مسلسل "بركة" للنجم عمرو سعد على شاشتها اليوم الاثنين، الموافق أول أيام شهر رمضان، وذلك فى تمام الساعة 8 مساء.

ويعود عمرو سعد للسباق الرمضانى من خلال مسلسل "بركة"، الذى يُتوقع أن يكون نقلة نوعية له من حيث الأداء والتميز والابتكار هذا العام على الصعيد الدرامي.

ويُجسد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته فى القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم فى العاصمة، لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط فى مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التى تحبه.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم. من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صلاح عبد الله.